Terrorismo: Di Maio, con gli Usa abbiamo deciso di combattere Daesh anche in Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lottare contro il terrorismo in Africa può sembrare una cosa lontana ma dalla sicurezza di aree dell’Africa come il Sahel dipende la sicurezza dell’Europa e dell’Italia, da lì passano le principali rotte migratorie. Lo ha detto in un’intervista a "Sky TG24 Mondo" il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio commentando le iniziative assunte a livello internazionale contro il terrorismo. "Ieri presiedendo insieme al segretario di Stato americano (Antony Blinken) la coalizione anti Daesh a Roma abbiamo deciso di focalizzare l’azione di lotta al terrorismo anche in alcune aree dell’Africa, significa garantire lotta alle cellule terroristiche, diminuire i flussi migratori e fermare i trafficanti di uomini”, ha affermato il titolare della Farnesina.(Res)