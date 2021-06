M5s: Grillo, no a partito unipersonale governato da statuto seicentesco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non possiamo lasciare che un Movimento nato per diffondere la democrazia diretta e partecipata si trasformi in un partito unipersonale governato da uno statuto seicentesco". Lo afferma il garante del Movimento cinque stelle, Beppe Grillo, sul suo blog. "Le organizzazioni orizzontali come la nostra - spiega - per risolvere i problemi non possono farlo delegando a una persona la soluzione perché non sarebbero in grado di interiorizzarla quella soluzione e di applicarla, ma deve essere avviato un processo opposto: fare in modo che la soluzione decisa, in modo condiviso, venga interiorizzata con una forte assunzione di responsabilità da parte di tutti e non di una sola persona. La trasformazione vera di una organizzazione come la nostra avviene solo così". Per Grillo, "la deresponsabilizzazione delle persone con la delega ad un singolo nelle organizzazioni orizzontali è il principale motivo del loro fallimento". (Rin)