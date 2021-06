Polonia-Estonia: ministri Esteri, sulla Russia la vediamo allo stesso modo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Polonia ed Estonia la pensano in modo simile su molte questioni e comune è la preoccupazione per la presenta militare russa lungo il confine ucraino. Lo ha detto la ministra degli Esteri estone, Eva-Maria Liimets, ricevuta oggi a Varsavia dall'omologo polacco Zbigniew Rau. Liimets ha ricordato che quest'anno cadono il centenario delle relazioni diplomatiche tra Varsavia e Tallinn e il trentennale della loro ripresa. "In tutti questi anni abbiamo sviluppato relazioni ottime. Polonia ed Estonia la pensano in modo simile in molti ambiti e vogliono collaborare, bilateralmente, nei fora internazionali e nelle organizzazioni multilaterali", ha detto. Le relazioni economiche sono "solide e hanno una direzione" e ci sono molte opportunità di cooperazione nelle nuove tecnologie, nell'innovazione, nell'economia digitale e nelle infrastrutture. Tallinn è molto interessata a collaborare anche in tema di sicurezza cibernetica. (segue) (Vap)