Polonia-Estonia: ministri Esteri, sulla Russia la vediamo allo stesso modo (2)

- Liimets ha ringraziato la Polonia per il ruolo che esercita nel garantire la sicurezza regionale e per il suo contributo al pattugliamento dello spazio aereo delle Repubbliche baltiche attraverso la missione Nato Baltic Air Policing, oltre che per la sua presenza militare nel Paese sempre nell'ambito dell'Alleanza atlantica. "Da quando siamo entrati nell'Unione europea gli scambi commerciali bilaterali sono cresciuti di oltre quattro volte e riteniamo che non sia finita qui", ha detto il ministro polacco Rau. "Ci preoccupa la presenza militare della Russia in Ucraina orientale e anche la presenza di divisioni russe lungo il confine ucraino. Esse sono state in larga parte ritirate ma le attrezzature militari restano sul posto", ha detto il capo della diplomazia di Varsavia. (Vap)