G20: Di Maio a "Sky Tg24", per la prima volta approvate conclusioni su sicurezza alimentare

- In Italia non c’era mai stato il G20: è la prima volta che si riuniscono qui in Italia 50 ministri dei Paesi più importanti al mondo e delegazioni internazionali e oggi per la prima volta nella storia la ministeriale Esteri approva della conclusioni che riguardano al sicurezza alimentare. Lo ha detto, in un’intervista a "Sky TG24 Mondo" il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, in merito ai lavori del consesso internazionale in corso a Matera. "A noi serve il multilateralismo, serve cooperare con gli altri paesi per affrontare gli effetti di questa pandemia. Sicurezza alimentare significa aiutare le famiglie travolte dalla crisi economica provocata da questa pandemia sia nei nostri paesi, ma soprattutto nei paesi in via di sviluppo", ha affermato il ministro degli Esteri. (Res)