Rifiuti: Costa, a Roma discariche peggiori di impianti disponibili

- Pensare di fare ancora ricorso alle discariche oggi è "anacronistico, molto meglio pensare a impianti di ultima generazione preferibili dal punto di vista ambientale e sanitario". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa a "Effetto Giorno" su Radio 24 tornando sul tema rifiuti all'indomani della decisione dell'amministrazione Raggi di risolvere l'emergenza della capitale ricorrendo alla discarica di Albano laziale. "La tecnologia e la scienza oggi ci mettono a disposizione degli strumenti che sono in grado di dare risposte più efficaci ed efficienti e sicure dal punto di vista ambientale", ha spiegato. Per quanto riguarda la soluzione della discarica di servizio a Roma, Costa ha ricordato che "il nostro Paese è disseminato da discariche che hanno provocato danni ingenti per i quali ci vorranno decenni prima di ripristinare da un punto di vista ambientale la situazione". Oggi, ha aggiunto Costa, "dobbiamo considerare che oltre all'aspetto ambientale c'è un aspetto sanitario e da questo punto di vista la discarca fa molti più danni, ambientali e di natura sanitaria, rispetto agli impianti di ultima generazione di cui oggi possiamo disporre". (Rin)