Imprese: Google Cloud ed Ericsson insieme per soluzioni 5G ed Edge Cloud a Telco

- Google Cloud ed Ericsson annunciano oggi una partnership per sviluppare congiuntamente soluzioni 5G ed edge cloud per supportare i provider di servizi di comunicazione (Csp) nella loro trasformazione digitale, aprendo la strada a nuovi use case per aziende e consumatori. A livello globale, si legge in un comunicato, le realtà industriali operative in ambito edge - tra cui Csp, retailer, manufacturer, aziende attive nel settore dei trasporti, sanità, media e intrattenimento - devono affrontare pressioni per dar vita a imprese più digitalizzate e offrire nuove esperienze digitali ai i propri clienti. Per aiutare le aziende ad affrontare questo cambiamento, Google Cloud ed Ericsson stanno lavorando insieme per sviluppare nuove soluzioni presso i D-15 Labs di Ericsson nella Silicon Valley, un centro di innovazione all'avanguardia, dove soluzioni e tecnologie avanzate vengono sviluppate e testate su una piattaforma 5G live e multilayer. Ericsson e Google Cloud hanno già completato l'onboarding delle funzioni di rete 5G Ericsson su Anthos, per abilitare use case telco edge e on-premise per Csp e aziende. (segue) (Com)