Imprese: Google Cloud ed Ericsson insieme per soluzioni 5G ed Edge Cloud a Telco (2)

- Come parte della collaborazione, Google Cloud ed Ericsson stanno inoltre sperimentando con Tim il deployment di enterprise edge application su rete live di Tim. Il progetto, che automatizzerà le funzioni della core network 5G di Tim e le applicazioni basate sul cloud, si avvarrà dell'infrastruttura Telco Cloud di Tim, delle soluzioni Google Cloud, e delle tecnologie Ericsson per la 5G core network e l’orchestrator. Queste offerte congiunte aiuteranno le imprese del settore automobilistico, dei trasporti, del manufacturing e di altri settori a migliorare l'efficienza e ridurre la latenza, portando le capacità computazionali e di storage in prossimità delle sedi fisiche delle aziende. "Le organizzazioni hanno la straordinaria opportunità di trasformare digitalmente i propri business attraverso 5G e funzionalità cloud come l'intelligenza artificiale e il machine learning sull’edge”, afferma Thomas Kurian, amministratore delegato di Google Cloud. "Siamo orgogliosi di collaborare con Ericsson per supportare la costruzione delle basi per i provider di servizi di comunicazione e le imprese a trarre vantaggio dalla tecnologia cloud e dai servizi cloud-native, dal core della rete di telecomunicazione all’edge e alla sede aziendale”. (segue) (Com)