Imprese: Google Cloud ed Ericsson insieme per soluzioni 5G ed Edge Cloud a Telco (3)

- “Il 5G è una formidabile piattaforma per l’innovazione. Combinato con le prestazioni del cloud edge, il 5G ha il potenziale per accelerare la trasformazione digitale praticamente di qualsiasi settore dell'industria o della società", ha detto Niklas Heuveldop, Presidente e Responsabile di Ericsson per il Nord America. "Siamo entusiasti della partnership con Google Cloud mentre ci impegniamo, insieme ai nostri clienti, a sfruttare l’insieme combinato delle nostre capacità per risolvere le sfide di business del mondo reale a beneficio dei consumatori, delle imprese e della società in generale". Ericsson e Google hanno già stretto una partnership per la fornitura di servizi volti alla trasformazione digitale delle reti degli operatori e alla migrazione delle applicazioni attraverso soluzioni cloud-native e basate su container. (Com)