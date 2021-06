G20: ministro Esteri Bourita, in tempo di crisi necessaria riforma sistema multilaterale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In tempi di crisi è necessario riformare il multilateralismo senza limitarsi a criticare le istituzioni che lo rappresentano. È quanto dichiarato dal ministro degli Esteri del Marocco, Nasser Bourita, durante un discorso alla riunione dei ministri degli Esteri del G20 che si tiene a Matera, sotto il tema: “multilateralismo e governance globale per combattere la pandemia e ricostruire meglio”. In questa occasione, Bourita ha dichiarato che “il multilateralismo resta la nostra migliore speranza, a condizione di saperlo trasformare”. Secondo il ministro marocchino, l’attuale crisi innescata dalla pandemia da Covid-19 ha messo in discussione l’efficacia del sistema multilaterale, evidenziandone tre settori di fondamentale importanza: salute, commercio internazionale e sviluppo sostenibile. “La pandemia deve fungere da catalizzatore per la trasformazione del sistema multilaterale, il quale deve essere diventare un multilateralismo solidale, inclusivo, pragmatico e orientato ai risultati”, ha precisato il ministro Bourita.(Res)