Sardegna: Comitato cure domiciliari Covid-19 protesta davanti a sede Rai di Cagliari

E' fissata per questo pomeriggio alle 18 di fronte alla sede regionale Rai di Cagliari, in viale Bonaria, il presidio organizzato dall'Unione per le cure e i diritti e le libertà per chiedere conto dell'omessa trattazione del tema delle cure domiciliari precoci per il Covid-19 da parte della televisione pubblica. L'iniziativa, che si svolgerà in contemporanea di fronte alle sedi Rai di tutta Italia, è stata comunicata a tutta la dirigenza Rai, partendo dal presidente Foa. "Il servizio pubblico, proprio nella sua declinazione naturale, dovrebbe garantire la libera informazione e raccontare agli italiani ogni singolo aspetto rilevante, garantendo pluralismo e diritto di replica, a maggior ragione in una situazione come quella che stiamo vivendo da oltre un anno - ha spiegato il presidente dell'Unione per le cure e i diritti e le libertà, avvocato Erich Grimaldi - nulla è stato raccontato sui siti di informazione Rai o dai telegiornali, circa l'impegno dei medici del gruppo relativamente all'assistenza e al supporto domiciliare reso a migliaia di persone dall'inizio dell'emergenza sanitaria".