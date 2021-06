Sardegna: Comitato cure domiciliari Covid-19 protesta davanti a sede Rai di Cagliari (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione per le cure e i diritti e le libertà ha chiesto un incontro al presidente Foa e ai dirigenti delle sedi regionali un incontro al fine di ottenere chiarimenti. "Vi sono una serie di aspetti - si legge in una nota - che concernono la pluralità di informazioni in ordine all'emergenza sanitaria, alle cure domiciliari ed alla campagna di vaccinazione, ad esempio relativamente il consenso informato e la vaccino vigilanza attiva e passiva che la televisione pubblica dovrebbe affrontare con maggiore chiarezza e trasparenza, proprio per supportare i cittadini in un momento delicato come questo". (Rsc)