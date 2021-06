Energia: Birol (Aiea), idrogeno ha grandi potenzialità ma impiego su vasta scala ancora costoso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’idrogeno ha grandi potenzialità ma il suo impiego su vasta scala resta costoso. Lo ha dichiarato il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia (Aie), intervenendo oggi all’evento virtuale “Investing in Climate Action: The Case for Hydrogen” organizzato dalla società francese Ardian. Secondo Birol quella contro i cambiamenti climatici è “una battaglia contro il tempo e non di uno contro l’altro”. Il direttore dell’Aiea ha affermato che il tema dell’idrogeno è attualmente uno dei focus principali dell’Agenzia. “Il livello dell’impegno a livello globale per combattere i cambiamenti climatici non è mai stato così alto”, ha affermato Birol, ammettendo tuttavia che vi è ancora “un enorme gap tra la retorica e la realtà”. “Quest’anno – ha dichiarato – abbiamo assistito a nuovi impegni climatici, ma abbiamo anche registrato un aumento delle emissioni di CO2”, il secondo più alto della storia. (segue) (Res)