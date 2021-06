Energia: Birol (Aiea), idrogeno ha grandi potenzialità ma impiego su vasta scala ancora costoso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Birol, l’idrogeno sarà una delle risorse cruciali per la transizione energetica, ma è necessario che la produzione su vasta scala inizi quanto prima. Birol ha ricordato come molti governi stanno sviluppando strategie per lo sviluppo dell’idrogeno e si sono posti obiettivi importanti, soprattutto nell’Unione europea, che si è posta l’obiettivo di raggiungere i 40 gigawatt di elettrolizzatori entro il 2030. “Grande spinta all’innovazione allo sviluppo dell’idrogeno sta giungendo dagli Stati Uniti”, ha sottolineato Birol. Il direttore dell’Aiea ha fatto riferimento all’'iniziativa lanciata dal dipartimento di Stato Usa, “Energy Earthshots”, che mira ad accelerare le scoperte nelle tecnologie a zero emissioni di negli Stati Uniti raggiungendo l'obiettivo dell'amministrazione Biden-Harris di un'economia a zero emissioni di carbonio entro il 2050. Il primo “Energy Earthshot” è noto come "Hydrogen Shot" mirata a ridurre il costo dell'idrogeno pulito dell'80 per cento a un dollaro per chilogrammo entro il 2030. Birol ha inoltre ricordato come altri Paesi stiano portando avanti programmi di sviluppo per il settore dell’idrogeno, come ad esempio Francia, Germania e Giappone. (Res)