Sardegna: base aerea di Decimomannu, tavolo tecnico per l'acqua potabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le soluzioni da adottare per far arrivare alla base di Decimomannu un'adeguata portata di risorsa idrica potabile in grado di soddisfare il fabbisogno della base e della nuova scuola di volo International flight training school - Ifts sono state al centro questa mattina di un tavolo tecnico fra l'assessore dei Lavori pubblici, Aldo Salaris, e i rappresentanti dell'Aeronautica militare. Al tavolo tecnico hanno partecipato anche l'Egas, Ente di controllo d'ambito della Sardegna e Abbanoa, gestore del servizio idrico integrato della Sardegna, che avrà il compito di realizzare la condotta di adduzione, e il sindaco del comune di Decimoputzu. "Abbiamo davanti un progetto strategico e ambizioso che porterà alla creazione di un centro di eccellenza di carattere internazionale nel campo dell'addestramento al volo e la Regione, consapevole delle ricadute positive per la Sardegna, è impegnata nel trovare le soluzioni adeguate e celeri per garantire la piena efficienza della scuola", ha spiegato l'assessore Salaris, chiedendo a tutti i soggetti coinvolti un'accelerazione sui tempi e un aggiornamento del cronoprogramma sulla base delle date indicate dall'Aeronautica militare. (segue) (Rsc)