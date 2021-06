Lombardia: una mostra i sessant’anni del Pirellone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sessant’anni del Pirellone, tra cultura industriale e attività istituzionali di Regione Lombardia, raccontati nella mostra “Storie del Grattacielo”, inaugurata oggi dal presidente Attilio Fontana insieme al presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi. Presenti anche il vicepresidente esecutivo, amministratore delegato di Pirelli e presidente della Fondazione Pirelli Marco Tronchetti Provera, il direttore della Fondazione Pirelli Antonio Calabrò, l'architetto Alessandro Colombo, curatore della mostra insieme alla Fondazione Pirelli e Fnm Group. “Dopo l'anteprima digitale - ha detto il presidente Fontana - oggi riusciamo a godere in presenza della mostra che racconta il compleanno del nostro Pirellone. Una rassegna che abbiamo fortemente voluto insieme alla Fondazione Pirelli e che raccoglie documenti di grande interesse a partire dai primi schizzi di Giò Ponti: un modo originale e affascinante per raccontare i protagonisti della cultura e della società di questi ultimi decenni”. “Con un anno di ritardo, a causa della pandemia - ha proseguito - festeggiamo quindi oggi insieme i sessant’anni del Grattacielo e i cinquanta di Regione Lombardia che proprio nel 'Pirelli' ha avuto la sua prima vera sede, dove si è costruito il successo della locomotiva d'Italia. Una storia che ha fatto del Grattacielo il luogo simbolo dell’amministrazione regionale e alla quale oggi, in un momento in cui il Paese necessita di uno slancio per ripartire, si può guardare per recuperare l'entusiasmo e l'orgoglio di essere italiani. Di essere lombardi”. (segue) (Rem)