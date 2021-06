Lombardia: una mostra i sessant’anni del Pirellone (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’esposizione “Storie del Grattacielo. I 60 anni del Pirellone tra cultura industriale e attività istituzionali di Regione Lombardia” è curata dalla Fondazione Pirelli con l'architetto Alessandro Colombo e promossa dalla giunta e dal Consiglio regionale, grazie anche al contributo di Pirelli e Fnm Group. Il percorso per immagini racconta l'edificio, nato come headquarter della Pirelli e poi diventato sede e simbolo di Regione Lombardia. Si possono ammirare videoinstallazioni con testimonianze esclusive, fotografie, illustrazioni, filmati di repertorio, in larga parte provenienti dall'Archivio Storico Pirelli. “Quella tra Palazzo Pirelli e l'istituzione regionale - ha commentato il presidente Fermi - è un'associazione straordinaria che, negli anni '70, ha permesso alla Regione di avere un simbolo di riconoscibilità. Il Pirelli è riuscito a comunicare da subito in modo chiaro un'identità dinamica e moderna, figlia dell'operosità e del saper fare dei cittadini lombardi, valori sempre attuali”. “Negli ultimi anni - ha proseguito - la sede del Consiglio regionale si è connotata anche per la sua apertura verso l'esterno, nel solco di una concezione trasparente della pubblica amministrazione e della politica di cui il Palazzo vuole essere interprete e testimone; un’amministrazione con una visione proiettata al futuro per la propria comunità e capace di dare un messaggio forte di fiducia e di speranza". (segue) (Rem)