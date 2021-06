Lombardia: una mostra i sessant’anni del Pirellone (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “I 60 anni del Pirellone tra cultura industriale e attività istituzionali di Regione Lombardia” (Marsilio ed.), e il sito dedicato 60grattacielopirelli.org vogliono essere una celebrazione della modernità della tecnologia e dell'industria lombarde, dell'istituzione della Regione, e dell'avanguardia urbanistica della “città che sale”. “Il Grattacielo - ha spiegato Marco Tronchetti Provera - nasce come simbolo del miracolo economico, in un’Italia che aveva voglia di ripartire grazie alla straordinaria energia delle istituzioni, delle imprese, di tutti gli italiani. Sessanta anni dopo il Pirellone è uno dei simboli della formidabile crescita del nostro Paese, che celebriamo in un momento in cui, come allora, diventa fondamentale unire passato e futuro partecipando a un grande progetto unitario di ripresa”. “La città che sale costruisce con i grattacieli il suo paesaggio contemporaneo, in un territorio di intraprendenza, innovazione e inclusione, ben saldo nel cuore dell’Europa” ha concluso Antonio Calabrò. La mostra sarà visitabile da domani fino al 30 novembre su prenotazione. (Rem)