Lazio: Gianni Fabi nominato vicecoordinatore di Forza Italia del Comune di Lariano

- Gianni Fabi nominato vicecoordinatore di Forza Italia nel Comune di Lariano. "Faccio i complimenti a Gianni Fabi per avere ricevuto, su nostra precisa richiesta, la nomina di vicecoordinatore di Forza Italia del Comune di Lariano. Andrà a ricoprire un ruolo importante, di grande responsabilità, ma che ha già ampiamente dimostrato di meritare per la passione e l'attaccamento ai valori di Forza Italia mostrati in questi anni". Lo dichiara in una nota Fabio Capolei, consigliere regionale del Lazio. "In questa fase il nostro partito ha la necessità di strutturare meglio la sua presenza in tutto il territorio regionale. La nomina di Gianni Fabi va proprio in questa direzione. Siamo certi che con il suo ingresso, e con il suo contributo, Forza Italia tornerà da subito competitiva a Lariano - aggiunge Capolei -. Per lui si tratta di un traguardo significativo frutto dell'intenso lavoro svolto finora, lavoro che però, da ora in avanti, andrà sviluppato con maggiore intensità per rilanciare l'azione politica del nostro partito a Lariano. Abbiamo l'obiettivo di tornare al governo della città alle prossime elezioni".(Com)