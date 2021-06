Sanità: Asl Roma 5, al via piano straordinario per abbattimento liste di attesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella Asl Roma 5 al via il piano straordinario per l'abbattimento delle liste di attesa. "Chiamata diretta dei cittadini già prenotati, incremento del numero di prestazioni, aumento delle ore e delle fasce orarie di specialistica ambulatoriale, apertura agende speciali". Queste sono solo alcune delle azioni messe in campo dalla Asl Roma 5. Per fronteggiare la problematica legata alle liste di attesa, la Asl Roma 5 spiega in una nota di aver "avviato un progetto straordinario per l'aumento dell'offerta di prestazioni e per l'anticipazione dell'erogazione. Il piano prevede un sistema di chiamata telefonica diretta degli utenti già prenotati da ricollocare in apposite agende esclusive, anticipando così le prestazioni già prenotate. Le prestazioni interessate dal progetto aziendale sono quelle Differibili e Programmate (classi di priorità D e P) nelle seguenti discipline: endocrinologia, diabetologia, oculistica, cardiologia, dermatologia, pneumologia, Orl, urologia, radiologia, ortopedia. Il progetto non prevede interventi aggiuntivi sulle prestazioni urgenti e brevi in quanto i monitoraggi regionali e aziendali hanno fatto emergere che i tempi di attesa per urgenti (U) e brevi (B) sono rispettati". (segue) (Com)