Sanità: Asl Roma 5, al via piano straordinario per abbattimento liste di attesa (2)

- "Al fine di aumentare l'offerta, inoltre, si è deciso di aumentare le ore complessive di specialistica ambulatoriale con la pubblicazione di un bando interno - continua la nota della Asl Roma 5 -. Un'altra azione intrapresa dall'Azienda è stata quella di potenziare l'attività ambulatoriale erogata dai medici nelle strutture ospedaliere e territoriali, redigendo un bando interno per prestazioni aggiuntive e ampliando l'attività in fascia oraria straordinaria. A completamento del progetto il piano prevede che gli specialisti diventino autonomi nella prenotazione in accettazione diretta delle visite di controllo successive alla prima. Al progetto hanno già aderito numerosi professionisti operanti in tutti i presidi ospedalieri e distrettuali; ad oggi, le attività ambulatoriali sono state già in parte riorganizzate e potenziate e sono in grado di erogare circa 2.000 prestazioni in più al mese, riservate ai cittadini già prenotati e che accetteranno di anticipare la visita". (segue) (Com)