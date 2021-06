Sanità: Asl Roma 5, al via piano straordinario per abbattimento liste di attesa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Asl Roma 5 precisa, inoltre, che "gli utenti non ancora prenotati potranno accedere, regolarmente tramite CUP, negli orari liberati per effetto dell'anticipazione delle prestazioni. L'incremento dell'offerta è stata possibile anche grazie al coinvolgimento del Valmontone Hospital, struttura direttamente controllata dalla Asl che, fra l'altro, in attuazione di uno specifico protocollo, ha contribuito nel 2020 al recupero dei fenomeni di mobilità passiva per prestazioni ambulatoriali, erogando complessivamente circa 3500 prestazioni a cittadini della Asl Roma 5". (Com)