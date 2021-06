Speciale infrastrutture: Libia, delegazione tunisina partecipa a "Libya Construction Expo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una folta delegazione imprenditoriale tunisina si trova a Tripoli per partecipare alla "Libya Construction Expo" in programma dal 28 giugno al primo luglio. Lo ha riferito l’emittente televisiva libica "218 Tv", affermando che sono circa 150 le aziende della Tunisia che partecipano a questa fiera. L'evento è considerato dai professionisti del settore delle costruzioni come una reale opportunità per presentare i propri prodotti e servizi nel mercato libico, che sta assistendo a un notevole dinamismo e sviluppo, in particolare nel campo delle costruzioni e dei grandi progetti relativi alle infrastrutture, allo sviluppo urbano e ai lavori pubblici. (Lit)