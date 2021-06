Speciale infrastrutture: spagnola Acs punta a creare il più grande gruppo globale del settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La multinazionale spagnola Acs avrebbe avviato contatti con alcuni dei più importanti fondi di investimento in infrastrutture per creare il più grande gruppo a livello mondiale nel settore. Secondo quanto riferito dal quotidiano "Cinco Dias", il presidente di Acs, Florentino Perez, aveva già comunicato a maggio nel corso dell'assemblea degli azionisti di intraprendere una strada alternativa se l'offerta presentata ad Atlantia per rilevare Autostrade per l'Italia (Aspi) dovesse fallire. Acs prevede di chiudere la cessione della sua attività di Servizi Industriali entro la fine dell'anno con ricavi stimati di circa 5 miliardi di euro. Oltre alle significative plusvalenze derivate da questa operazione, Perez e il suo team stanno cercando di rendere redditizia la liquidità in entrata il più presto possibile con il focus sulle autostrade. I fondi d'investimento a cui è aperta la piattaforma stradale a pedaggio dovrebbero contribuire sia al capitale che alle attività. Il modello di governance e le partecipazioni dipenderanno dalla configurazione finale dell'azionariato. Secondo "Cinco Dias", una volta strutturata, la nuova entità concentrerebbe le sue attenzioni in particolare sugli Stati Uniti e sul piano di infrastrutture che il presidente statunitense, Joe Biden, si è impegnato a realizzare. (Spm)