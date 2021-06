Speciale infrastrutture: accordo Trenord - protezione civile per gestione e prevenzione situazioni d'emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un accordo, di durata quinquennale, tra la Protezione civile di Regione Lombardia e Trenord per la gestione e la prevenzione delle situazioni d'emergenza. Questo il tema al centro di una conferenza stampa a Palazzo Lombardia dove sono intervenuti oggi Marco Piuri amministratore delegato di Trenord, Claudia Maria Terzi, assessore regionale alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile e Pietro Foroni, assessore al Territorio e Protezione Civile. Verrà attivato un supporto reciproco in caso di emergenze, in modo da aumentare l'efficacia della gestione o della prevenzione di criticità. In particolare, Protezione civile tramite la propria rete territoriale offrirà supporto a Trenord in caso di episodi critici significativi dovuti a guasti, incidenti o interruzioni della circolazione per eventi meteo particolarmente intensi. Per garantire l'efficacia e la tempestività degli interventi, sarà progressivamente implementata tra le rispettive Sale Operative la condivisione di informazioni e di notizie di allerta relativa a rischi naturali che possano pregiudicare il regolare svolgimento del servizio. "L'accordo s'inserisce nella volontà di sviluppare sempre di più il sistema regionale della protezione civile verso una maggiore formazione e preparazione, per essere pronti nella gestione di tutti i casi emergenziali, tanto è vero che stiamo per portare in giunta, spero entro luglio, una nuova legge regionale sulla protezione civile che avrà tra le caratteristiche proprio la formazione e l'aggiornamento - ha detto l'assessore Foroni in conferenza stampa - per essere pronti a gestire tutte le situazioni emergenziali della Lombardia, con volontari sempre più specializzati, chi nella logistica, ad esempio o chi nell'uso di droni, o negli scavi". (Rem)