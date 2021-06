Francia: nell'Ile-de-France variante Delta Covid equivale a 21,4 per cento dei casi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella regione di Parigi, l'Ile-de-France, il 21,4 per cento dei contagi da coronavirus è causato dalla variante Delta. Lo ha detto ai microfoni dell'emittente televisiva "BfmTv" il direttore dell'Agenzia regionale della salute, Aurelien Rousseau. "Vagliamo l'integralità dei test per stanare questa variante Delta", ha detto Rousseau, sottolineando che la "battaglia" da portare avanti è quella "delle due iniezioni". "I dati scientifici dimostrano che quando ci sono due iniezioni abbiamo un tasso di protezione di forme gravi superiore al 90 per cento", ha detto il dirigente. "Vaccinarsi, anche se si è giovani e in buona salute, significa proteggersi dalle forme gravi, ma anche proteggere gli altri. Bisogna cogliere questa opportunità", ha aggiunto il direttore dell'agenzia.(Frp)