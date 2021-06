Irlanda: premier Martin annuncia rinvio ripresa ristorazione al chiuso a causa variante Delta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Irlanda ha dichiarato che limiterà le attività di ristorazione al chiuso nei bar e nei ristoranti a coloro che sono completamente vaccinati contro il Covid-19 o precedentemente contagiati a causa dei timori legati alla variante Delta. Il primo ministro irlandese Micheal Martin, che ha annunciato un rallentamento generale del rilassamento delle restrizioni, ha affermato che, secondo i funzionari sanitari, la nuova variante rende l'ospitalità al chiuso troppo pericolosa per i non vaccinati. "Il modo più sicuro per procedere ora con un ritorno all'ospitalità nei luoghi chiusi è limitare l'accesso a coloro che sono stati completamente vaccinati o si sono ripresi dall'infezione da Covid", ha affermato Martin. Il premier irlandese ha affermato che le attività al chiuso non saranno riaperte lunedì come previsto, ma saranno rinviate fino alla messa in atto di un nuovo sistema di certificazione dei vaccini. Solo il 41 per cento della popolazione adulta irlandese è stata vaccinata e il 65 per cento che ha ricevuto almeno una dose, ha detto ieri il ministro della Salute, Stephen Donnelly. Il ministro della Salute Stephen Donnelly ha affermato che i dettagli della procedura di verifica non sono stati finalizzati ma potrebbero riguardare un codice Qr leggibile da uno smartphone. Un alto funzionario sanitario all'inizio di questo mese ha affermato che alcuni ventenni potrebbero dover aspettare sino a settembre per una prima dose. “Anche i luoghi al chiuso come teatri e sale da concerto potrebbero essere soggetti a restrizioni”, ha detto in seguito Martin. (segue) (Rel)