Irlanda: premier Martin annuncia rinvio ripresa ristorazione al chiuso a causa variante Delta (2)

- Il vice primo ministro Leo Varadkar ha affermato che l'unica altra opzione per un sistema di verifica dei vaccini che era stata presentata al governo dai funzionari sanitari irlandesi è la chiusura delle attività ricettive al chiuso per il prossimo futuro. "L'alternativa non è un ritardo di alcune settimane... l'alternativa è un ritardo prolungato sino a raggiungere l'immunità di gregge, e con le nuove varianti molto probabilmente, non possiamo dire quando ciò accadrà", ha detto Varadkar nel corso di una conferenza stampa. Varadkar ha affermato che mentre le persone "sentirebbero che crea delle divisioni, che vengono lasciate fuori", il governo ha ritenuto che questa sia l'opzione più percorribile. Bar, ristoranti e caffè sono stati chiusi in Irlanda per gran parte degli ultimi 16 mesi, con l'ultimo blocco nazionale in vigore dalla fine di dicembre, ma la ristorazione all’aperto è consentito dal 7 giugno. (Rel)