Kosovo-Serbia: presidente Osmani, modifica dei confini è idea pericolosa (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Kosovo Albin Kurti ha incontrato lo scorso 21 giugno una delegazione francese, guidata da Isabelle Dumont, consigliere politico del presidente francese Emmanuel Macron, con cui ha discusso degli sviluppi in corso nel Paese balcanico. Secondo quanto riferito dalla stampa kosovara, Kurti ha discusso con la delegazione francese di integrazione europea e dell'approfondimento delle relazioni tra Kosovo e Francia. L'incontro rientra nei preparativi per l’imminente visita del primo ministro Kurti in Francia, durante la quale è previsto un colloquio il presidente Macron. (segue) (Alt)