Terrorismo: ministra Gojkovic, Serbia è impegnata nelle sfide alla sicurezza (2)

- I dati disponibili, ha detto ancora la vicepremier serba, mostrano che alcuni rami dell'organizzazione terroristica Daesh operano nella regione dei Balcani occidentali, in particolare in parte della Bosnia Erzegovina, in parte del territorio della Repubblica di Serbia e in Kosovo. "Siamo molto preoccupati per i possibili rischi e le minacce che possono derivare dai cosiddetti foreign fighters. Secondo i dati, più di trecento estremisti provenienti dal Kosovo hanno combattuto dalla parte del Daesh", ha osservato la ministra aggiungendo che la Serbia si impegnerà ad approfondire ulteriormente la cooperazione con tutti i partner nella regione dei Balcani occidentali e fuori dalla regione stessa, anche con un'azione preventiva per eliminare le cause di questi fenomeni. "Potete stare certi che la Serbia continuerà a sostenere la lotta contro il terrorismo globale e la lotta contro il Daesh anche in futuro. Siamo pronti a prendere in considerazione tutte le iniziative e le proposte basate sui principi di impegno dichiarati", ha affermato Gojkovic. (Seb)