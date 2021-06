Kosovo: segretario generale Nato Stoltenberg in visita il primo luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri kosovara Donika Gervalla ha avuto un incontro con il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg oggi a Roma, a margine della riunione ministeriale della Coalizione globale anti-Daesh, acronimo arabo di Stato islamico dell’Iraq e del Levante, tenuta per la prima volta in Italia. Secondo quanto scritto dal ministero degli Esteri di Pristina su Twitter, il colloquio tra Stoltenberg e Gervalla è stato incentrato sulla prossima visita del segretario generale Nato in Kosovo il primo luglio. "Bello vedere l'impegno incrollabile nei confronti della sicurezza del Kosovo e dei suoi cittadini", ha dichiarato la ministra degli Esteri di Pristina. "Il Kosovo non dimenticherà mai che la Nato ha salvato il nostro Paese e il nostro popoli nei momenti decisivi", ha aggiunto. (Alt)