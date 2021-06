Kosovo: relatrice Ue Von Cramon, Macron ha commesso un errore durante incontro con Kurti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese, Emmanuel Macron, abbia commesso un grave errore nel suo recente incontro con il primo ministro del Kosovo, Albin Kurti, chiedendogli cosa può dare il Kosovo per ottenere in cambio dalla Serbia il riconoscimento dell’indipendenza. Lo ha detto la relatrice del Parlamento europeo Viola von Cramon, in visita a Pristina, all’emittente televisiva “Klan Kosova”. "Credo che Macron avrebbe potuto dare qualcosa al Kosovo invece di chiedere al governo del Kosovo di offrire qualcosa all'Ue", ha detto, aggiungendo che la Francia è la causa della fase di stallo nella decisione finale dell'Ue per la concessione della liberalizzazione dei visti al Kosovo. Von Cramon ha affermato che l'Ue ha chiarito che senza il riconoscimento reciproco tra Kosovo e Serbia non può esserci una prospettiva europea e che la questione dell'Associazione dei comuni a maggioranza serba dovrebbe essere trattata con cautela. "Le leggi del Kosovo contengono disposizioni legali che offrono un livello di autonomia per le minoranze, compresa quella serba. Sarebbe bello avere un quadro di cosa includono queste leggi e poi vedere come andare avanti con il processo", ha affermato l’europarlamentare. Von Cramon terrà oggi una conferenza stampa al termine della sua visita in Kosovo. (Alt)