Montenegro-Kosovo: premier Krivokapic, Pristina spieghi arresto nostro connazionale

- Il primo ministro montenegrino Zdravko Krivokapic ha chiesto alle autorità di Pristina delle spiegazioni circa l'arresto di un cittadino del Montenegro effettuato dalla polizia kosovara. In un post su Twitter, Krivokapic ha fatto riferimento alla pubblicazione da parte di alcuni media di un video in cui le forze speciali kosovare, usando la forza, stanno arrestando un giovane di Podgorica. "Chiediamo alle autorità di Pristina di dirci se e perché hanno arrestato un nostro cittadino, e se non è l'autore del delitto, (chiediamo che) venga rilasciato immediatamente", ha scritto Krivokapic. In precedenza, alcuni media hanno riferito che un giovane di Podgorica è stato detenuto a Gazimestan perché si è opposto alle forze speciali di polizia. Il ministero degli Esteri del Montenegro ha reso noto che l'ambasciata di Podgorica a Pristina ha preso contatto con le autorità del Kosovo e che intraprenderà tutte le attività necessarie per tutelare il cittadino montenegrino. "Siamo stati informati dalle autorità competenti che sono attualmente in corso tutte le attività necessarie per chiarire il caso e che al giovane verrà fornita assistenza legale. L'ambasciata del Montenegro continuerà a comunicare intensamente al fine di ottenere maggiori informazioni", ha precisato in una nota il ministero, che invita infine tutte le parti politiche a non fare del caso "un altro poligono" per il confronto politico, ma a consentire alle istituzioni montenegrine e kosovare di svolgere il proprio lavoro. (Seb)