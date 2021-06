Kosovo-Serbia: eurodeputata Von Cramon, avvicinare le posizioni nel dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kosovo e Serbia devono avvicinare le loro posizioni per dare un'accelerazione al dialogo ripreso nei giorni scorsi con l'incontro a Bruxelles tra il premier Albin Kurti e il presidente serbo Aleksandar Vucic. Lo ha dichiarato l'eurodeputata Viola Von Cramon, relatrice per il Kosovo al Parlamento europeo. "Naturalmente abbiamo parlato del dialogo, ma non ci siamo concentrati su una questione specifica", ha affermato von Cramon commentando il suo incontro a Pristina con Kurti. "Ci aspettiamo che entrambe le parti alzino molto le loro aspettative", ha affermato l'eurodeputata in riferimento al dialogo, su cui si attende sviluppi positivi nelle prossime settimane. "L'idea della modifica dei confini nei Balcani è molto pericolosa", ha ribadito ieri la presidente kosovara Vjosa Osmani, in un'intervista al quotidiano austriaco "Wiener Zeitung". Secondo Osmani, tali piani rischierebbero di aprire "un vaso di pandora" con minacce alla sicurezza anche "oltre la regione". "La Serbia non ha preparato nulla e non ha presentato proposte", ha dichiarato Osmani commentando il recente incontro del dialogo mediato dall'Ue tra il premier kosovaro Albin Kurti e il presidente serbo Aleksandar Vucic. Al contempo, a suo modo di vedere, il Kosovo "ha fatto diverse nuove proposte" come sui rapporti commerciali nei Balcani, sui diritti delle minoranze e sulle questioni legate alle persone scomparse. "La Serbia sembra averle scartate tutte", ha affermato la presidente kosovara accusando Belgrado di "bloccare il dialogo". (segue) (Alt)