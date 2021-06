Kosovo-Serbia: eurodeputata Von Cramon, avvicinare le posizioni nel dialogo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte sua, Macron, ha invitato il Kosovo e la Serbia ad agire come "Paesi europei" impegnandosi pienamente nella ricerca di un compromesso, cosa che permetterà a Belgrado e a Pristina di rivolgersi con decisione verso il loro futuro europeo. "La normalizzazione delle vostre relazioni attraverso un accordo globale, definitivo, giuridicamente vincolante è essenziale per la stabilizzazione duratura e lo sviluppo di tutta la regione dei Balcani occidentali", ha detto il capo dello Stato francese in una dichiarazione congiunta rilasciata al fianco del primo ministro del Kosovo, Albin Kurti, dicendosi "pronto" ad impegnarsi in questo dossier come già fatto in passato. (segue) (Alt)