Ue: Gentiloni, sostegno a economia è stata scelta giusta

- Dare il sostegno all'economia è stata la scelta giusta e questo sostegno va mantenuto. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, al Brussels Economic Forum. "Abbiamo fatto la scelta giusta" nel sostenere l'economia. "Dobbiamo tenerlo anche l'anno prossimo, più selettivo se le cose vanno meglio, ma dobbiamo essere cauti nelle politiche di bilancio e rivedere le regole per renderle più realistiche", ha detto. Gentiloni ha ricordato che i debiti pubblici superano il 100 per cento e per questo servono regole "applicabili e utili alla transizione" e che "trovare un consenso non sarà facile". (Beb)