Emilia-Romagna: Piccinini (M5s), no risorsa per ricerca progetti legati allo stoccaggio della Co2

- "Non un euro di risorse pubbliche, compresi i fondi europei e statali, deve essere destinato a progetti di realizzazione, sperimentazione, o ricerca legati a impianti di cattura e stoccaggio di anidride carbonica (Ccs) o che comportino la produzione di idrogeno blu". È quanto ha chiesto stamattina in aula durante il question time in Regione Emilia-Romagna da Silvia Piccinini, capogruppo regionale del Movimento 5 stelle. "Questi progetti, come sostengo da tempo, sono inutili, dannosi e obsoleti - ha continuato Piccinini - Assieme alle associazioni ambientaliste mi sono sempre opposta al progetto di captazione e stoccaggio della Co2 più grande del mondo voluto a Ravenna da Eni, che intende anche realizzare un distretto energetico per la produzione e l'utilizzo di idrogeno blu da metano: un circolo vizioso e dannoso per l'ambiente e la salute. Invece che spendere soldi per catturare l'anidride carbonica emessa dai combustibili fossili - continua Piccinini- dobbiamo sfruttare le tecnologie che ci permettono di non produrla affatto, perseguendo gli importanti obiettivi europei legati alla decarbonizzazione."Proprio ieri, infatti, l'Unione Europea ha detto chiaramente che nemmeno un centesimo del Pnrr dovrà essere destinato alla produzione di idrogeno blu da gas metano, ma che i fondi dovranno invece andare all'idrogeno generato da fonti rinnovabili". (segue) (Ren)