Emilia-Romagna: Piccinini (M5s), no risorsa per ricerca progetti legati allo stoccaggio della Co2 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'assessore Colla ha dichiarato oggi che la Regione non finanzierà direttamente il progetto sperimentale voluto da Eni - ha proseguito il capogruppo regionale del M5s - La risposta non ci soddisfa perché la domanda era soprattutto rivolta ai fondi indiretti dedicati alla ricerca previsti all'interno della programmazione 2021-2027 del documento di Specializzazione intelligente (S3), dove è evidente che la Regione punti ancora su questa insensata tecnologia. Su questo non c'è stata nessuna rassicurazione ed il pericolo che vengano utilizzate risorse pubbliche non è scampato". "Ho deciso quindi - ha concluso Piccinini - di presentare alcuni emendamenti al documento in discussione oggi che dovrà orientare le risorse europee, per eliminare la possibilità di finanziare la ricerca e la sperimentazione di impianti di Ccs: mi aspetto che siano approvati, proprio per sgombrare il campo da ogni dubbio. Anche in virtù' di quanto dichiarato dal sindaco De Pascale, che sul Ccs pochi giorni fa, in occasione dell'incontro con il ministro D'Incà si è detto disponibile a voler trovare un punto d'incontro con il M5s. Vedremo se sarà così." (Ren)