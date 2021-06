Bangladesh: Hasina promette accelerazione vaccinazioni a luglio, in arrivo forniture Moderna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La campagna del Bangladesh per la vaccinazione di massa contro il coronavirus entrerà nel vivo a luglio. Lo ha annunciato oggi la premier Sheikh Hasina al Parlamento, nell’ambito del dibattito sulla legge di bilancio per l’anno fiscale 2021-22. “Siamo stati temporaneamente in difficoltà poiché l’India ha interrotto l’esportazione di vaccini, ma grazie a Dio abbiamo risolto il problema. Stiamo comunicando con tutti i produttori di vaccini, Cina, Russia e Stati Uniti”, ha dichiarato la leader bengalese. Hasina ha precisato che il governo si è già assicurato 11,4 milioni di dosi da diversi fornitori e ha ribadito che l’obiettivo è vaccinare l’80 per cento della popolazione. Per l’acquisto di vaccini nella manovra finanziaria sono stati previsti 142 miliardi di taka (oltre 1,4 miliardi di euro). Secondo la stampa bengalese, sono attese a giorni 2,5 milioni di dosi del vaccino dell’aziende statunitense Moderna nell’ambito del programma internazionale Covax. (segue) (Inn)