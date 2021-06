Montenegro: premier Krivokapic, adesione all'Ue è un'opportunità da non perdere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'adesione all'Unione europea è "un'opportunità da non perdere" per il Montenegro. Lo ha detto il premier montenegrino, Zdravko Krivokapic, nel suo intervento alla conferenza "Nove anni di negoziati montenegrini con l'Unione europea" tenuta oggi a Podgorica. "Purtroppo, nove anni è il periodo in cui avremmo dovuto gioire come membri dell'Unione Europea. Spero che capiremo il messaggio che è stato inviato a tutti noi alla conferenza in Lussemburgo, dove sono state espresse tutte le intenzioni positive degli Stati membri affinché il Montenegro sia il primo prossimo membro dell'Ue", ha affermato Krivokapic. Riguardo all'obiettivo di raggiungere l'adesione nel 2024, il premier ha detto che è realizzabile solo se tutto il Paese unirà la forze. "Può succedere esclusivamente e solo se tutti ci rimbocchiamo le maniche e ci rendiamo conto che questo è l'unico modo in cui ognuno dà il proprio contributo", ha osservato Krivokapic. (Seb)