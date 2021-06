Speciale energia: Marocco, lanciata l'iniziativa Green partnership con l'Unione europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Marocco e l'Unione Europea hanno lanciato l'iniziativa "Green Partnership", tesa ad estendere la cooperazione nel partenariato verde e a favorire una convergenza politica sui temi dell'ambiente, del clima e dello sviluppo sostenibile. L’iniziativa è stata lanciata alla presenza di Nasser Bourita (ministro degli Affari esteri), Mohamed Benchaaboun (ministro dell'Economia, delle Finanze e della Riforma dell'amministrazione) e Aziz Rabbah (ministro dell'Energia, delle Miniere e dell'Ambiente). Al lancio di questa iniziativa hanno partecipato anche Frans Timmermans (vicepresidente esecutivo della Commissione europea), Oliver Verheli (commissario europeo per l'Allargamento e la politica europea di vicinato), e Virginijus Sinkevicius (commissario europeo per l'ambiente, i mari e la pesca). Lo ha riferito il quotidiano “Al Yaoum 24”, affermando che questa iniziativa si inserisce nel contesto del "Partenariato europeo-marocchino per la prosperità condivisa", adottato nel giugno 2019 dal Consiglio di associazione tra l'Unione europea e il Marocco, che ha individuato tra le sue priorità la cooperazione nel campo dell'energia, combattere il riscaldamento globale, preservare l'ambiente e promuovere l'economia verde. (Mar)