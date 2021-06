Speciale energia: Ungheria, ministro Innovazione, il nucleare è indispensabile per la sicurezza energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Senza l'energia nucleare l'Ungheria non è in grado di ridurre le emissioni secondo gli obiettivi. Lo ha detto il ministro dell'Innovazione e della Tecnologia, Laszlo Palkovics, ripreso dal quotidiano "Magyar Nemzet". Palkovics ha avuto un colloquio con Janos Suli, ministro responsabile per il progetto di espansione della centrale nucleare di Paks. In Ungheria le emissioni pro capite di CO2 sono molto più basse che in Germania, sottolinea il ministro, e ciò è dovuto in larga parte al fatto che Paks soddisfa circa un terzo del fabbisogno di energia del Paese. Budapest, come altri Paesi dell'Unione europea, già usa e vuole ulteriormente sviluppare l'energia atomica e richiama Bruxelles a plasmare le sue politiche climatiche ed energetiche all'insegna di un principio di "neutralità tecnologica". "Le due unità in costruzione a Paks sono garanzia di produzione di energia elettrica conveniente e rispettosa del clima", ha detto Palkovics. "Se producessimo la stessa quantità di energia in una centrale convenzionale, le medesime due unità immetterebbero ogni anno nell'atmosfera 17 milioni di tonnellate di CO2", ha aggiunto Suli. L'ampliamento della centrale di Paks rafforzerà anche la sicurezza energetica ungherese e aiuterà le fonti rinnovabili ad aumentare il loro peso nel mix energetico nazionale. (Vap)