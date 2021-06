Speciale energia: domani audizioni di esperti su trasformazione energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani 30 giugno, la commissione Attività produttive, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00609 Vallascas recante iniziative per il sostegno della trasformazione energetica, delle fonti rinnovabili e, in particolare, della filiera dell'idrogeno, svolge le audizioni informali, in videoconferenza. Lo riferisce una nota della Camera dei deputati, elencando nel dettaglio le varie audizioni: alle ore 14.00 rappresentanti di Snam; ore 14.20 rappresentanti di Toyota; ore 14.40 Giuseppe Zollino, professore associato di tecnica ed economia dell'energia, presso l'Università degli studi di Padova; ore 15.00 Massimo Nicolazzi, professore a contratto di economia delle fonti energetiche presso l'Università degli studi di Torino; ore 15.20 rappresentanti di Nomisma energia (Ne). L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. (Com)