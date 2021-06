Riforme: Richetti (Azione), trasformismo? Eletti rispondono a coerenza loro mandato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Qualche mese fa 'prestavano' i parlamentari per consentire la nascita del gruppo dei 'responsabili', per salvare il governo Conte 2. Oggi presentano le proposte contro i cambi di casacca e le derive trasformiste". Lo scrive su Facebook il senatore di Azione, Matteo Richetti, con riferimento all'iniziativa di riforma dei regolamenti parlamentari del Partito democratico. "Il vero trasformismo - continua l'ex parlamentare del Pd - è prendere i voti contro i populisti e farli diventare punto di riferimento dell’area progressista di cui loro fanno parte. Il vero trasformismo è sostenere un premier che la settimana prima era il premier di Salvini. Gli elettori non appartengono ai partiti e i voti non sono delle segreterie - rimarca Richetti -. La Costituzione parla di eletti, che rispondono alla coerenza del loro mandato. Semplice". (Rin)