Regno Unito-Indonesia: incontro ministri Esteri a Matera, focus su rapporti bilaterali e Myanmar

- La lotta al Covid-19, le opportunità commerciali e il Myanmar: questi i temi principali dell’incontro fra il ministro degli Esteri britannico, Dominic Raab, e l’omologa indonesiana, Menteri Luar Negeri, a Matera a margine della ministeriale Esteri del G20 in corso oggi a Matera. “È stato bello parlare con Menteri Luar Negeri agli incontri del G20 in Italia prima che l'Indonesia assuma la presidenza il prossimo anno”, ha scritto Raab sul suo profilo Twitter. “Abbiamo discusso degli sforzi congiunti dei nostri paesi per affrontare il Covid-19, nonché delle opportunità commerciali e del Myanmar. Non vediamo l'ora di lavorare ancora più strettamente insieme”, ha aggiunto il capo della diplomazia britannica. (Res)