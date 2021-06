Romania: Iohannis su sfiducia, non passerà e la coalizione dimostrerà la sua unità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mozione di sfiducia presentata dal Partito socialdemocratico contro il primo ministro, Florin Citu, non passerà al voto del Parlamento e oggi la coalizione ha la possibilità di dimostrare l'unità. Lo ha detto il presidente romeno, Klaus Iohannis, in una nota. "Parlo spesso con tutti i politici e penso che questa mozione non passerà e penso che le voci secondo cui alcuni che non dovrebbero votare, voteranno, dono false. Non credo in una cosa del genere", ha detto il capo dello Stato mostrandosi ottimista sull'unità della coalizione di governo. "Abbiamo una coalizione che ha compreso appieno che la loro chance è l'unità e ora hanno un'ottima opportunità per dimostrare questa unità. Io sono ottimista", ha aggiunto Iohannis. La Camera dei deputati e il Senato di Bucarest discutono e votano oggi la mozione di censura presentata dal Partito socialdemocratico contro il governo Citu. (Rob)