Sanità: Speranza su sclerodermia, investire in ricerca per Ssn ancora più forte

- Oggi è la Giornata mondiale della sclerodermia e si celebra nel giorno della morte del pittore Paul Klee che soffriva di questa malattia. Lo ricorda su Facebook il ministro della Salute Roberto Speranza che aggiunge: "In Italia sono circa 25.000 le persone colpite, soprattutto donne. È una malattia rara per cui non esistono ancora cure definitive ma è possibile migliorare la qualità della vita di chi ne è affetto. Prendersi cura di tutti e investire nella ricerca, è per questo che stiamo costruendo un Servizio sanitario nazionale più forte". (Rin)