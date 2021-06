Fisco: Martinciglio (M5s), sospensione cashback è un errore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Vita Martinciglio, capogruppo del Movimento cinque stelle in Commissione Finanze alla Camera, "la sospensione del programma cashback è un errore. Questa misura, a cui hanno aderito milioni di italiani - continua la parlamentare in una nota -, ha tanti punti di forza e pochi di debolezza. Prima di prendere qualunque decisione, sarebbe stato opportuno verificare attentamente gli ottimi risultati raggiunti. Auspichiamo, quindi, un ripensamento rispetto a quanto deciso ieri". (Com)