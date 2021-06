© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È un errore la sospensione del Cashback che come strumento di incentivo all'utilizzo di pagamenti elettronici e lotta all'evasione è stato perfetto". Lo afferma su Twitter la ministra per le Politiche giovanili, Fabiana Dadone che annuncia: "Chiederemo in Consiglio dei ministri i motivi di questa decisione". (Rin)