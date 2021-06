Energia: Transgaz, dal primo ottobre la Romania inizierà a fornire gas naturale alla Moldova

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania sarà, a partire dal primo ottobre, il Paese di transito per il gas destinato a garantire il consumo della parte occidentale della Moldova. Lo ha detto il direttore generale di Transgaz (l’operatore tecnico del sistema nazionale di trasmissione del gas naturale in Romania), Ion Sterian, alla conferenza "Romanian Energy Hub". Attualmente, attraverso l'Ucraina, sull'ex corridoio transbalcanico transita ancora solo il gas destinato a rifornire la Moldova, dal primo aprile 2021, anche la Romania, importando gas russo attraverso Turkish Stream. Sterian afferma che, entro la fine di agosto-inizio settembre, saranno completate le centrali di compressione di Onesti e Gheraiesti (nord est della Romania), destinate a consentire l'esportazione di gas verso la Moldova e implicitamente la sostituzione della rotta ucraina con quella romena. "Siamo in trattativa con Moldovagaz (società statale di distribuzione del gas in Moldova). Con il completamento delle 2 stazioni di Onesti e Ghersiesti verrà finalizzato anche il gasdotto Onesti-Gheraiesti-Letscani, che sarà completato con il gasdotto Ungheni-Chisinau e dal primo ottobre, tra 4,5 e 6 milioni di metri cubi al giorno arriverà in Moldova”, ha spiegato Sterian. (segue) (Rob)